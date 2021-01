Franzoni vuole tenere la villa e il tribunale sospende l’asta

La legnaia piena di ciocchi da mettere nella stufa d’inverno, fiori fucsia nei vasi sulla scala in pietra e sui balconi. L’erba del prato è stata tagliata da poco, due cartelli dicono che oltre i massi adagiati dove finisce la strada asfaltata che si arrampica in cima a frazione Montroz è “proprietà privata”, un altro avverte: “La zona è videosorvegliata”. L’atmosfera, quassù, è bucolica come sempre. Incantevole, anche con la pioggia, la vista sulla piana di Sant’Orso. Ma questa, per tutti, resta la casa del delitto di Cogne. Quella in cui il 30 gennaio 2002 venne ucciso il piccolo Samuele Lorenzi. E le foto della villetta sono quelle scattate da un perito del tribunale di Aosta incaricato di fissare il valore di partenza di una vendita giudiziaria che forse, si scopre adesso, dopo aver suscitato tanto clamore, non si farà.

La vicenda è nota. E vede contrapposti Annamaria Franzoni e Carlo Taormina, che da avvocato la difese e ora, da ex legale, pretende il pagamento delle parcelle mai liquidate. La cifra è importante (275mila euro che lievitano a 470mila se si aggiungono Iva, interessi e cassa previdenza avvocati), la decisione del tribunale di Bologna esecutiva da ormai 4 anni. E dopo l’accoglimento della richiesta dell’avvocato Giuseppina Foderà, l’unica incognita sembrava essere rappresentata dall’esistenza di un potenziale acquirente. L’asta si sarebbe dovuta svolgere il prossimo 19 febbraio, ma poi è stata sospesa dal giudice dell’esecuzione di Aosta. L’ordinanza che ha stabilito lo stop è stata firmata dal magistrato Paolo De Paola mercoledì scorso, tutto è “congelato” fino al 30 giugno 2021.

E per comprenderne le ragioni bisogna tornare indietro di tre mesi, rileggendo il verbale dell’udienza del 5 novembre in cui l’avvocato di Annamaria Franzoni chiedeva di fissare la vendita “il più tardi possibile” in quanto “è intenzione degli esecutati mettere in vendita altri cespiti onde conseguire la liquidità necessaria per estinguere la presente esecuzione”. Quell’intenzione, evidentemente, è diventata una possibilità concreta. E il giudice deve aver deciso di concedere qualche mese in più per cancellare il debito senza dover vendere al miglior offerente una villa cui i proprietari tengono molto. Lo si capisce dall’amorevolezza con cui è stata conservata. Dalle “specie arbustive particolarmente curate” che il perito ha voluto evidenziare nella relazione. E anche all’interno tutto è perfetto. Nell’ingresso con la seduta in legno lavorato a mano, come nella cucina con il tavolo quadrato, il pane nel cestino sul frigorifero e due piantine rigogliose che qualcuno, evidentemente, passa ad annaffiare sovente.