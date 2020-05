«Fratelli di Crozza? Un nuovo inizio»

Lui non ha bisogno di molte presentazioni anche perché di solito a farle è lo scatenato Maurizio Crozza dopo ogni suo siparietto. E’ Andrea Zalone, attore, doppiatore e soprattutto autore televisivo, il “frontman” del mattatore genovese con cui da 14 anni lavora come autore e, soprattutto, come “spalla” diventata ormai indispensabile. Colui che gli regge il gioco, in sostanza, e contribuisce con il suo battibecco alla riuscita di gag storiche quanto attese. Zalone che bacchetta “Feltri” e le sue sconcerie, che sveglia “Berlusconi” o che cerca di fare capire qualcosa a “Di Maio”, il tutto a suon di risate. Lo abbiamo pizzicato a Milano durante una breve pausa dalle prove pressoché h24 di “Fratelli di Crozza” atteso sul Nove, in prima serata, domani sera.

«Non posso anticipare assolutamente nulla sul programma, per ovvie ragioni – spiega -, è tutto top secret e i ritmi sono serratissimi. Siamo tesi, tutto potrebbe capovolgersi fino a un attimo prima della diretta».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++