Fresca di patente, imbocca la Statale contromano e provoca un incidente: 73enne grave in ospedale

Un uomo di 73 anni residente a Santhià (Vercelli) è ricoverato in prognosi riservata per un grave trauma cranico, all’ospedale di Novara a seguito di uno scontro frontale avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, a Chivasso, all’altezza dello svincolo della statale 11 con la provinciale 89 per Torrazza.

LO SCONTRO ALLE PORTE DI CASTELROSSO

L’uomo era al volante di una Fiat Panda quando giunto alle porte di Castelrosso, quasi ai piedi del cavalcaferrovia, si è scontrato con una Lancia Ypsilon proveniente da Rondissone, guidata da una ventenne originaria di Castagneto Po, rimasta illesa.

LA RAGAZZA HA IMBOCCATO LA STATALE CONTROMANO

La giovane, fresca di patente, secondo gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente svolti dai carabinieri di Chivasso, ha imboccato lo svincolo della statale in contromano. L’impatto è stato inevitabile. La ragazza, neopatentata, è risultata positiva all’alcoltest.