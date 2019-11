Continuano le manifestazioni contro i cambiamenti climatici per le strade della città: tre i cortei in movimento

I giovani del “Fridays For Future” sono in marcia da questa mattina per le strade di Torino, anche in occasione del “Black Friday”, giornata dedicata agli sconti nei negozi ed online.

Sono tre i cortei che si stanno muovendo per le strade per la città, partiti tutti alle 9.30 circa. Confluiranno tutti in via Roma, per protestare contro i cambiamenti climatici e anche contro il consumismo eccessivo che porta una giornata di compere come questa.