Fridays For Future, Greta in piazza Castello: “Difendiamo il pianeta, non abbiamo alternative” [FOTO E VIDEO]

E’ il giorno di Greta Thunberg a Torino: l’attivista svedese, arrivata in città tramite un’auto elettrica, incontra i giovani del movimento “Fridays For Future” che, come ogni venerdì, si riuniscono per manifestare contro i cambiamenti climatici.

LE PAROLE IN PIAZZA CASTELLO: “DOBBIAMO DIFENDERE IL PIANETA”

Queste alcune delle parole che l’attivista svedese ha pronunciato sul palco in piazza Castello oggi pomeriggio: “Dobbiamo continuare a lottare per difendere il nostro pianeta: non abbiamo opzioni. Il 2020 sarà l’anno dell’azione, ci impegneremo affinché taglino le emissioni”. Greta ha anche ringraziato Torino per l’organizzazione e l’accoglienza: “Sono colpita da questa città: avete organizzato tutto alla perfezione ed in pochissimo tempo. Un paio di mesi fa ho visto le foto dei cortei per le strade torinesi: vedere così tante persone mi ha dato forza e speranza”.

“TORINO CITTA’ STUPENDA”

“Torino è una città stupenda, sono molto felice di essere qui, anche se non ho avuto tanto tempo per visitarla”. Queste le prime parole di Greta, che ha poi parlato dei suoi piani per il futuro: “Farò un po’ di vacanza, ma dopo aver riposato sarò di nuovo pronta in poco tempo”. La giovane ha anche parlato dell’elezione come “persona dell’anno 2019” assegnatagli dal Time, dichiarando: “E’ stato divertente ed il fotografo era di grande talento”.

LA SINDACA ACCOGLIE GRETA

Uno striscione verde con la scritta “Welcome to Turin, Greta” ha accolto la 16enne che ha anche ricevuto l’approvazione della sindaca Chiara Appendino. La prima cittadina ha infatti twittato: “Questa sarà un’ulteriore occasione per ribadire la centralità che l’emergenza climatica deve avere nel dibattito pubblico. Mi auguro di vedere in piazza tutti i rappresentanti delle istituzioni locali”.