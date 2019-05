“Fridays for Future”, a Torino sfila il corteo contro i cambiamenti climatici

“Fridays for Future”: i venerdì sono per il futuro. Questo il nome dell’associazione che oggi, partita da piazza Statuto, sta sfilando per le strade di Torino con lo striscione “Governi, indifferenza? Avrete resistenza”.

Il corteo ha coinvolto circa 3mila persone ed è partita alle 9.30 con destinazione piazza Castello. La priorità è l’emergenza dei cambiamenti climatici e si ispira alle proteste avviate dalla sedicenne Greta Thunberg: si tratta della seconda manifestazione dopo quella del 15 marzo scorso.