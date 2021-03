Fritto misto alla Nazarena

Ieri le sardine (quei giovani pensionati che ogni tanto si mettono un cappello da pesce e scendono in piazza contro l’odio del fascismo risorgente) si sono trovate a Roma sotto la sede del Pd. Le sardine – lo hanno ribadito più volte – non sono un movimento disciplinato, organizzato e articolato gerarchicamente, e men che meno un partito. Sono solo degli innamorati della politica che ogni tanto, stufi di parlarne nel chiuso delle case, delle università o dei bar, escono e si trovano in piazza dandosi appuntamento col telefonino. Questa ridicola favoletta, secondo loro, dovrebbe accreditarli come espressione genuina della gente, vox populi, volo spontaneo di pure idee non appesantito dalla zavorra dei programmi pratici. Peccato che questa verginalità primigenia sia già stata usata (coi risultati che sappiamo) dai sessantottini e dai grillini. Comunque ieri i pesciolini sono di nuovo apparsi in superficie. Un non-comunicato di una non-direzione ha convocato i non-iscritti a una non-manifestazione. Che finisse tutto in un non-esito, era scontato. Ma sembrava tanto una riedizione del vecchio “occupy Pd” antesardiniano, quello del 2013, quando “la base” aveva occupato le sedi locali del partito in chiave anti-Bersani. Insomma “robba de casa loro”. E infatti questa ricomparsa ittica è arrivata subito dopo le dimissioni di Zingaretti da segretario, al grido di “mi vergogno del Pd”. Nel Pd si litiga, e duro. Solo che quando si litiga coi partiti “esterni” si ricorre alle squadracce dei Centri Sociali. Quando invece si litiga fra correnti interne, si convocano “li pescetti de mamma”. Che naturalmente col Pd non c’entrano.

