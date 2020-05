Frode nelle forniture ospedaliere a Città della Salute: sequestrati beni per oltre 2 milioni

Sottraevano dispositivi chirurgici per poi restituirli fraudolentemente alla società fornitrice: in tre finiscono nei guai. Il "ruolo" della caposala

Gli inquirenti parlano di frode milionaria messa in atto ai danni dell’azienda ospedaliera “Città della Salute” di Torino. A scoprirla gli uomini della guardia di Finanza di Cuneo che questa mattina hanno eseguito il sequestro preventivo di beni per oltre 2 milioni di euro, nei confronti di due imprenditori. Si tratta di un 55enne e di un 72enne entrambi residenti nel torinese. Con loro è finito nei guai anche un 60enne, quest’ultimo dipendente del plesso ospedaliero.

A SETTEMBRE L’OPERAZIONE TITANIO

L’attività d’intelligence dei “baschi verdi”, coordinata prima dalla procura di Cuneo e poi da quella del capoluogo piemontese, è la conclusione dell’operazione “Titanio” che, nel settembre dello scorso anno, aveva portato all’arresto di uno dei due imprenditori torinesi e di un 58enne, pubblico dipendente dell’azienda ospedaliera di Cuneo, oltre al sequestro di beni per un milione di euro.

IL RUOLO DELLA CAPOSALA

Secondo gli “007” della Finanza, al centro del meccanismo fraudolento ci sarebbe stata la caposala del blocco operatorio di un ospedale torinese. A lei infatti, secondo le tesi accusatorie formulate dali inquirenti, sarebbe stato affidato il cosiddetto “incarico” di effettuare gli ordini del materiale chirurgico. All’arrivo del materiale, la caposala avrebbe poi proceduto a sottrarre circa la metà dei dispositivi chirurgici consegnati che, successivamente, venivano restituiti alla società fornitrice.

LA MERCE SOTTRATTA E NASCOSTA

Parallelamente, la dipendente è anche accusata di aver sottratto, nascondendolo all’interno del nosocomio, un ulteriore quantitativo di merce, in modo da far figurare che vi fossero solo esigue quantità rimaste nelle scorte, tali da sovrastimare il reale fabbisogno e generare la necessità di ulteriori ordini di materiale chirurgico. Nel corso dell’operazione e’ stato segnalato alla Corte dei Conti un danno all’erario, patito dalle due aziende ospedaliere di Cuneo e Torino, per circa 3 milioni di euro (uno per Cuneo, due per Torino).