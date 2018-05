Frontale col bus del Gtt in pieno centro, 24enne ricoverato al Cto [LE FOTO]

L'incidente all'incrocio tra via Vigna e via Marconi. Illesi i passeggeri e il conducente del mezzo pubblico

Incidente stradale, oggi, poco prima di mezzogiorno, nel pieno centro di San Giorgio Canavese. Una Fiat Panda con al volante un giovane di 24 anni, si è scontrata frontalmente con un autobus di linea del Gtt, che in quel momento viaggiava con 25 persone a bordo. Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra via Vigna e via Marconi.

IL CONDUCENTE HA AVUTO LA PEGGIO

Ad avere la peggio è stato il conducente della Panda, che è stato subito soccorso e trasferito, a bordo di un elicottero, al Cto di Torino dove è stato ricoverato per trauma cranico e la frattura del femore. Illesi invece i passeggeri del bus, così come il conducente.

IL BUS ERA DIRETTO AD IVREA

Sulla dinamica dello scontro frontale stanno indagando gli agenti della polizia municipale di San Giorgio. L’autobus del Gtt, partito da Torino, era diretto ad Ivrea.