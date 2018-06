Frontiere oscure

Ci provano a piedi, in treno, confusi tra i passeggeri di un bus, qualche volta chiedendo passaggi in auto: lo fanno a Ventimiglia, ma anche a Bardonecchia. Tentano di passare la frontiera, di superare i controlli per arrivare da qualche parte in Europa, da un parente, da un amico, quando va bene.

Sono quelli che nelle statistiche ministeriali chiamano «minori non accompagnati». Ce ne sono tantissimi nelle nostre città, arrivati su qualche carretta del mare o in qualche altro modo, con un viaggio pagato agli scafisti e ai trafficanti di uomini da una famiglia disperata. Queste statistiche ci dicono quanti ne accogliamo, ma non sanno spiegarci quanti sono quelli che spariscono nel nulla. Soltanto a Torino è come se ci fossero 700 fantasmi. Ci dicono che alcuni semplicemente svaniscono dalle statistiche perché diventano maggiorenni. Altri partono e tentano di valicare la frontiera. Ma, in barba alle leggi internazionali sul diritto d’asilo e sulla protezione dei minori, la Francia rimanda indietro anche loro.

E dove finiscono? Dove vanno sia loro sia tutti gli altri di cui il rapporto di Save the Children raccoglie numeri e casistica? Ragazzini rapiti, magari da un genitore, oppure inghiottiti dalle tenebre della clandestinità e dello sfruttamento, forse uccisi, magari adescati nella trappola di un passaggio sicuro per quel sogno chiamato Europa.