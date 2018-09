Frosinone-Juve, Ronaldo: “Avanti così”. Allegri: “Vittorie così sono importanti”

“Un’altra importante vittoria!”. Dopo l’espulsione di Valencia Cristiano Ronaldo torna sui social esprimendo tutta la soddisfazione per i tre punti conquistati al Benito Stirpe di Frosinone e per il gol, che ha di fatto aperto la strada alla vittoria della Juventus. “Avanti così ragazzi, tutti insieme” la conclusione del post di Instagram del campione portoghese, salito a tre gol in campionato, a una sola marcatura dal trono momentaneo di capocannoniere.

ALLEGRI: “VITTORIE CHE CONTANO”

“Quando a fine anno si contano i punti, le partite come oggi non le ricordi subito, ma sai quanto sono state importanti”. Tre punti d’oro quelli conquistati dai bianconeri secondo Massimiliano Allegri: “Bravi ragazzi!” ha concluso il tecnico nel suo consueto tweet post partita. Dopo avere sbattuto a lungo contro la difesa dei ciociari, la Juventus ha sbloccato il risultato con una rete di Ronaldo. I tre punti permettono ai bianconeri di restare a +3 sul Napoli con lo scontro diretto in programma sabato prossimo, preceduto dal turno infrasettimanale di mercoledì.