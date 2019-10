IL FRUTTETO DI TONY – PRIMIZIE E SPECIALITÀ C’È TUTTA L’ITALIA DA PORTARE A TAVOLA

Non fatevi ingannare dal nome. Perché Il Frutteto di Tony in realtà è un paradiso della gastronomia e del buon gusto a 360°. Intanto ci sono la frutta e la verdura selezionate personalmente dal titolare secondo una logica che premia il cliente: «La stragrande maggioranza dei nostri fornitori è a chilometro zero o quasi, perché per fortuna la nostra provincia abbonda di prodotti sani e di eccellenze. Siamo sempre attenti alla stagionalità dei prodotti, quasi nulla arriva dall’estero se non lo stretto necessario che il cliente chiede e non è di stagione in Italia».

Rifornimenti giornalieri e grande attenzione alla qualità, per la frutta, la verdura ma anche tutto il resto dell’assortimento. Il Frutteto infatti propone un vasto assortimento di formaggi di diverse zone italiane, dalla fontina valdostana alla mozzarella di bufala campana Dop, passando per la provola silana e il pecorino sardo. Ma anche molti dolci, su ordinazione, come le sfogliatelle, la pastiera napoletana e i babbà.

Tony è sempre disponibile per consegnare la spesa a casa, nell’orario di chiusura pomeridiana del negozio. E per le prossime feste ancora una volta saranno disponibili anche ricchissimi cesti natalizi.

Il Frutteto di Tony, via Monviso 21 Settimo Torinese.

Telefono: 346.7927859.

Orari: dal martedì al sabato 8-13, 16-19.30.