Come fosse una moto, prova a impennare il mezzo a tre ruote nonostante sia ipecarico

Ma è un furgoncino per la frutta o una moto? La domanda sorge spontanea, visto come si comporta questo fruttivendolo spericolato. Nonostante il mezzo sia pieno zeppo di scatole, decide di cimentarsi in una manovra ardita…e gli va pure bene.