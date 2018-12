Fruttolandia: la garanzia del chilometro zero sulla frutta (tranne quella esotica ovviamente) e sulla verdura. Il luogo giusto per chi desidera una tavola di Natale imbandita di ogni ben di Dio, ed è proprio il caso di dirlo. E se ci fosse la casalinga che proprio non ha idea di cosa preparare, la cortesia delle due socie, Nadia e Francesca, fa al caso suo. Le ragazze, infatti, non hanno paura di mettersi a disposizione dispensando idee per le vostre ricette. Anche perché da Fruttolandia, non si trova solo frutta.

«In questo periodo abbiamo moltissime offerte su legumi secchi, noci, arachidi, formaggi siciliani, salami calabresi, su tutta la frutta secca in generale – spiega Nadia – e ancora su mozzarelle e burrate che arrivano direttamente dalla Puglia e della Campania, su uova bianche bio».

Un bazar del buon cibo, frutto di tanta passione e fatica. Francesca si reca tutte le mattine a comprare dai contadini fra Cuneo e Pinerolo, per acquistare il meglio e rivenderlo “appena colto”. Cosa andrà di più a Natale?

«Gli agrumi, i taralli e, soprattutto, i litchis del Madagascar».

Contatti:

Indirizzo: Largo Orbassano 75/a,

Telefono: 393.6664686.

Orario: 8,30-13; 15,30-19,30.