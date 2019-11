In fuga dagli ospedali: 500 i medici licenziati

Più di 500 medici piemontesi in un anno e mezzo si sono licenziati per svolgere la loro professione nel privato o in contesti lavorativi migliori. Un vero esodo in Piemonte, una “fuga di cervelli” come mai prima d’ora. È quanto emerge da Anaoo Assomed che ha contato, da gennaio 2018 al 30 giugno di quest’anno, 507 medici che hanno interrotto il rapporto di lavoro, di cui il 54% donne medico.

Alcuni pediatri sono andati a lavorare sul territorio come pediatri di libera scelta, altri medici sono passati alla medicina di famiglia, altri ancora nel privato. Obiettivo: la ricerca di una qualità lavorativa migliore.

I numeri parlano chiaro. Nell’Asl di Torino hanno dato le dimissioni 37 medici (20 uomini, 17 donne), alla Città della Salute e della Scienza 46 medici (21 uomini e 25 donne), nell’Asl To3 41 medici (18 uomini e 23 donne), nell’Asl To4 ben 58 medici (19 uomini e 39 donne), nell’Asl To5 quota 20 medici (7 uomini e 13 donne), nell’Asl di Vercelli 25 (11 uomini e 14 donne), nell’Asl di Biella 11 medici (8 uomini e tre donne).

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++