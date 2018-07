Fuga di gas, chiusa la statale del Monginevro

Interruzione del traffico sulla SS24 del Monginevro all’altezza di Gravere, nella Valle di Susa, a causa della rottura di un tubo che ha provocato una fuga di gas.

La tubazione Italgas si è rotta durante l’esecuzione di alcuni lavori al manto stradale da parte di una ditta esterna, costringendo i vigili del fuoco a intervenire d’urgenza per mettere l’area in sicurezza. Nel corso di uno sbancamento, in particolare, è stato danneggiato un chiusino-

Nessuna persona è rimasta intossicata, ma sono piuttosto forti i disagi per la circolazione stradale, vista la momentanea chiusura dell’arteria. Senza gas, attualmente, due edifici, ma il servizio è in fase di riattivazione.