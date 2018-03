Fuga di monossido dal riscaldamento difettoso, intossicati due pensionati

Sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Chivasso: non sono gravi

E' successo in via Roma a Volpiano

Due pensionati sono rimasti lievemente intossicati dal monossido di carbonio, questa sera, in un alloggio di via Roma a Volpiano. Il malfunzionamento di alcuni riscaldatori a muro avrebbe provocato la fuga. I due anziani, quando hanno accusato il malore, sono riusciti ad uscire e a chiamare i soccorsi.

TRASPORTATI AL PRONTO SOCCORSO

Sono stati entrambi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso. Non sarebbero in gravi condizioni. Accertamenti in corso sull’accaduto da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Volpiano.