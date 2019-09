Una fuga di gas dalla cantina: evacuata un’intera palazzina

Evacuato un intero palazzo a causa di una fuga di gas. È successo ieri mattina intorno alle 7 al civico 6 di corso Cosenza, nel quartiere Lingotto. L’allarme è scattato quando un residente, scendendo le scale, ha avvertito un forte odore di gas. Troppo persistente per fare finta di nulla. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco e i tecnici Italgas. In poco tempo l’intero stabile è stato fatto evacuare e il controviale di corso Corsica è rimasto chiuso al traffico per tutta la mattina.

Momenti di paura ma che per fortuna si sono conclusi nel migliore dei modi. A causare il guasto è stato un tubo usurato all’interno delle cantine del palazzo: «Ci hanno fatti subito uscire – ha raccontato Emanuele, un giovane residente -. Ci siamo abbastanza spaventati, sappiamo tutti, quanto possa essere pericoloso il gas. Per fortuna la giornata era calda e quindi molti anziani si sono seduti oltre le barriere e hanno aspettato che i tecnici risolvessero il problema. Ci hanno anche lasciato prendere delle sedie per fare sedere le persone più fragili». La fuga si è propagata in via Poirino dove sono intervenuti i tecnici della ditta specializzata che hanno spaccato l’asfalto per giungere al danno e poterlo riparare.

Circa venti famiglie sono state fatte uscire dal palazzo intorno alle 8 del mattino e solo dopo le 11 sono potute rientrare all’interno delle loro abitazioni. «Un normale guasto portato dall’usura di un tubo – ha spiegato un soccorritore -. Capita spesso, per fortuna i tecnici insieme ai vigili del fuoco hanno individuato il punto esatto della perdita e velocemente sono riusciti a ripararla». Oltre ai vigili del fuoco e ai tecnici Italgas è intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale che ha prestato soccorso ai residenti e si è occupata di deviare il traffico.