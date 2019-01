Fuga di gas, esplode la veranda. In ospedale tre anziani ustionati

La caldaia accesa e la veranda chiusa per combattere le fredde temperature di gennaio. Nulla di strano ma ieri questa combinazione di fattori ha rischiato di costare carissima a tre persone, in quanto un tubo rotto ha fatto sì che il gas saturasse il terrazzo fino a quando una scintilla non ha provocato la deflagrazione.

In casa in quel momento c’erano una donna di 77 anni, un suo coetaneo e un terzo anziano di 81 anni. Se possono raccontare la loro disavventura è quasi un miracolo, visto che la veranda al primo piano di via Condove 102 è letteralmente esplosa: la vetrata, andata in mille pezzi, è finita nel giardino di una villetta vicina mentre per fortuna non hanno riportato gravi danni i muri. Tutto è avvenuto attorno alle 16, quando la tranquillità di via Condove è stata spezzata da un boato improvviso. Come detto, dai primi accertamenti, pare che all’origine di tutto ci sia una perdita nel tubo del gas sul balcone.

«Abbiamo subito pensato a una tragedia – dicono i residenti -. Quel botto ci ha riportato alla mente quanto successo in corso Francia nell’aprile del 1989». Quel giorno, ancora ben vivo nei ricordi dei residenti a così tanti anni di distanza, un’altra esplosione sventrò una palazzina alle prime luci della mattina: lo spostamento d’aria infranse le finestre delle case distanti anche 300 metri e alla fine si contarono un morto e 13 feriti. Questa volta, per fortuna, il bilancio è meno grave: la coppia di coniugi è stata portata in elisoccorso al Cto, dopo essere stata soccorsa dall’équipe medica del 118. Tra i due, a destare qualche preoccupazione in più è la donna, ustionata al volto, al corpo e agli arti. Le sue condiziono non sono comunque ritenute gravi. Ferito anche il marito, che è comunque già stato dimesso nella serata di ieri. Non preoccupano neanche le condizioni dell’altro uomo, trasportato al pronto soccorso di Rivoli e poi dimesso anche lui in serata.

In via Condove intanto, oltre alla ambulanze, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’alloggio, dichiarato per il momento inagibile. Con loro anche i carabinieri della stazione di Collegno, che ora dovranno attendere la relazione dei vigili del fuoco per l’indagine di rito.