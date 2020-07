I vigili del fuoco del comando di Torino stanno intervenendo in città in via Carlo Alberto per una fuga di gas avvenuta in seguito ad alcuni lavori di ristrutturazione dentro ad un’abitazione.

Per precauzione sono state evacuate le persone degli alloggi della piccola palazzina di 3 piani. I tecnici dell’ente energetico stanno già riparando la perdita. Sul posto la squadra “22” centrale il nucleo NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) e la polizia municipale.