Fugge in scooter come un pazzo, inseguito dalla polizia, ma poi si schianta all’incrocio

Guardate questo video. Ritrae un uomo in scooter che fugge, inseguito dalla polizia. Si tratta evidentemente di un ladro che probabilmente ha appena messo a segno un colpo. L’uomo è inseguito dalle forze dell’ordine. Alle sue spalle c’è un agente, a sua volta in moto: è lui che riprende la scena, con la telecamerina installata sul casco. L’inseguimento procede tra spericolate gimkane e cambi di corsia fino a quando il fuggitivo non si schianta contro un’auto, all’incrocio, finendo sull’asfalto. Per la cronaca: il fuggitivo, sia pur malconcio, è stato bloccato.