Fulmine manda in tilt le pompe. Un quarto di città senza acqua

Un fulmine e un altro guasto hanno creato diversi disagi in questi giorni a None. In un quarto del paese, da via Roma a via Turati, passando per piazza Magenta, l’acqua non usciva dal rubinetto a causa della scarsa pressione. «Lunedì ho chiesto un intervento risolutivo alla Smat, perché la situazione non era accettabile e i tecnici sono intervenuti prontamente. Il problema è stato risolto in serata» spiega il sindaco di None Enzo Garrone.

A complicare la vita ai nonesi sono stati una combinazione di fattori sfortunati. Intanto ci si è mezzo di mezzo un fulmine che ha colpito il pozzo 2 di via Faunasco giovedì notte, mettendo ko l’inverter che faceva funzionare correttamente le due pompe dell’acqua, garantendo la giusta pressione per servire tutte le abitazioni.

Ed è proprio questo guasto ad aver creato tutti i disagi nel fine settimana. Ma non è stato l’unico problema che i tecnici hanno dovuto risolvere: rimpiazzato l’inverter lunedì pomeriggio, hanno riscontrato che nel pozzo 1 di via Molino era finito in fumo un pacco porta-fusibili, che è stato sostituito.

Vista la situazione di None, però, Smat ha promesso ulteriori interventi per evitare disagi così importanti in caso di guasti futuri. Il paese, infatti, non ha una vasca per emergenze e preleva l’acqua da tre pozzi e una piccola parte arriva da Candiolo. Ogni pozzo ha un inverter che fa funzionare due pompe: se va in fumo, come giovedì scorso, non ci sono alternative. «Ci hanno promesso che installeranno un secondo inverter per ogni pozzo – conclude Garrone -. Così, nel caso uno si guasti, l’altro può lavorare al posto suo».