Fulmine si abbatte sul campanile. L’orologio e le campane vanno ko

In via Negarville 14, a Mirafiori Sud, il tempo è fermo da oltre dieci giorni. Per la precisione alle ore 18.20 di lunedì 16 luglio. E non si tratta di uno scherzo, perché il fortissimo temporale abbattutosi nel quartiere ha bruciato in maniera irreparabile la scheda di comando della centralina che regola sia l’orologio che le campane della parrocchia San Luca Evangelista. Dunque, lancette bloccate e niente rintocchi, si è rimasti nel passato. Un bel guaio per il parroco, don Corrado Fassio, e per i tanti fedeli che ogni domenica vanno a messa in parrocchia, dove tra l’altro anche la grande croce blu non è più illuminata da tempo, ma per motivi che nulla hanno a che vedere con le intemperie. Fortuna che il bollettino con l’orario delle celebrazioni della settimana è ben affisso all’ingresso.

Ma quando torneranno in funzione le lancette? Proprio in questi giorni i tecnici hanno effettuato un sopralluogo. «La centralina è stata portata via per essere analizzata nelle sue varie componenti – spiega don Corrado – tuttavia il fulmine l’ha danneggiata irreparabilmente per cui non basterà cambiare semplicemente i pezzi ma si renderà necessaria la sostituzione completa del manufatto».