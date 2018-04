Fumano crack nell’ex scuola: «Chiudete quella narcosala»

Abbandonata da quasi cinque anni la vecchia succursale dell’istituto tecnico Guarino Guarini torna nel mirino dei residenti di zona Valdocco. Questa volta, però, il problema non è rappresentato nè dalle famiglie occupanti nè dalla possibilità, oggi remota, di una riqualificazione. «Dietro la scuola – racconta Giorgio, un residente – si radunano i fumatori di crack. Per terra si trova di tutto».

Dal giorno della sua chiusura l’edificio compreso tra corso Ciriè, via Salerno, via Biella e via Pesaro si è trasformato in un tempio del degrado. L’erba sui marciapiedi è cresciuta a dismisura mentre le ripetute cadute di calcinacci hanno costretto più volte la polizia municipale ad intervenire per transennare l’area. Molti vetri sono rotti, i marciapiedi dissestati, le bandiere cadono a pezzi e non manca chi ha deciso di trasformare uno degli ingressi in una discarica di bottiglie. Insomma presagi non particolarmente buoni per il futuro.

A tutto questo si può aggiungere il blitz di alcuni tossici che sul lato di via Salerno, all’altezza del civico numero 37, hanno costruito una piccola narcosala. Aprendo la cancellata per bucarsi in un piccolo anfratto, lontano da occhi indiscreti. «Abbiamo visto delle siringhe e qualche bottiglia bucata – racconta il capogruppo di FdI della circoscrizione Sette, Patrizia Alessi – in mezzo a un mare di sporcizia. Non vorremmo che quel posto si trasformasse davvero in una narcosala».

Chiudono il cerchio i problemi relativi all’occupazione con i residenti a sperare per un futuro diverso. «Il rischio – continua Giorgio – è che nessuno decida di rimetterla in sesto, magari a causa dei costi troppo alti». In passato era stato proposto un museo ma l’idea non era andata in porto. E oggi, a cinque anni di distanza, i residenti devono tornare a fare i conti anche con la droga.