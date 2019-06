Fumogeni nel minivan, DASPO per tue tifosi bosniaci

Questo pomeriggio nell’ambito dei servizi preventivi per l’incontro di calcio Italia-Bosnia, gli agenti della polizia di Stato hanno fermato un minivan di colore bianco, all’altezza del casello autostradale di Rondissone, con a bordo 15 tifosi della squadra ospite diretti all’Allianz Stadium.

Nel corso del controllo, personale Digos ha rinvenuto 16 fumogeni trasportati da due tifosi: M.S., un trentacinquenne di nazionalità bosniaca, e Z.J., un trentaquatrenne sloveno. Il predetto materiale è stato sequestrato.

A carico dei due, il questore di Torino ha emesso due provvedimenti DASPO, per la durata di 24 mesi, immediatamente notificati. I tifosi sono stati inoltre denunciati per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive