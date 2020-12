Fuochi di notte contro il Covid

Nei romanzi d’avventura i battitori nella giungla avanzavano battendo bastoni di legno l’uno contro l’altro per spaventare eventuali serpenti nascosti. Allo stesso modo si dice che gli spiriti maligni siano infastiditi dai rumori forti. Per questa ragione, forse, nel lontano oriente secoli fa si è dato il via alla tradizione di esplodere fuochi d’artificio in occasione di festività, ricorrenze, matrimoni. Da parecchie notti, lo avete letto sulle nostre pagine, in varie zone di Torino vanno in scena autentici spettacoli pirotecnici: un mese fa in borgo San Paolo, nella zona dei giardini di via Caraglio; più recentemente a borgo Filadelfia, in corso Traiano. Rumori che spaventano i cani e le persone che dormono, botti che fanno scattare gli allarmi e squassano il silenzio del coprifuoco nella città deserta. I guizzi colorati si distinguono chiaramente nel cielo da varie parti di Torino, anche a Barriera di Milano, qualche volta le detonazioni risuonano anche nel tardo pomeriggio. Ma rimane il mistero sul motivo di questi festeggiamenti in grande anticipo sul Capodanno, che quest’anno sarà certamente blindato. A Mirafiori, dalle parti di via Artom, si dice che le detonazioni siano una maniera di omaggiare, di ricordare le persone morte di Covid nel quartiere. A San Paolo pare che l’omaggio fosse per un giovane morto prematuramente di infarto. Lo dicono le persone dei quartieri, lo si ipotizza lungo le strade. Fuochi d’artificio per cacciare il maleficio del Covid e di questo anno orribile? O forse, molto più prosaicamente, un modo per violare il coprifuoco, una ribellione non rivendicata e inutile? Il mistero delle notti torinesi di periferia continua.

