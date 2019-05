A fuoco l’ennesimo autobus. E un altro resta “incastrato”

È stata una mattinata di tensione, traffico e passione, quella di ieri, per i pendolari della zona sud di Torino.

Intorno alle 9 del mattino un pullman blu che serve le linee extraurbane per la Gtt, ha preso fuoco mentre era in transito su strada Orbassano in direzione di Torino, all’altezza di Borgo Melano. Secondo quanto ricostruito il fuoco sarebbe partito dal vano motore, molto probabilmente a causa di un guasto, avvolgendo in pochi minuti la coda dell’autobus. Solo l’intervento provvidenziale dell’autista, che si è accorto del malfunzionamento del bus, ha evitato il peggio. Dopo aver accostato il mezzo e fatto scendere tutti i passeggeri, il conducente è infatti sceso con un estintore con cui ha cercato di domare le fiamme prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Questi ultimi sono riusciti a domare l’incendio nel giro di pochi minuti e fortunatamente, nonostante l’odore acre che in breve tempo ha invaso l’aria, non si sono verificati casi di intossicazione o malesseri. Inevitabili i disagi al traffico, gestito dalla polizia municipale, visto che sulla strada anche a causa dell’orario di punta si sono formate subito lunghe code in entrambe le direzioni.

Meno spettacolare ma altrettanto complicata la mattinata dei pendolari che utilizzano la linea 39, a Nichelino. In pieno orario di punta, in barba a ogni regola del buon senso, l’autista di un camion ha pensato bene di parcheggiare in pieno divieto di sosta all’angolo tra via Torino e via Juvarra. Il pullman, dopo aver iniziato la manovra di svolta per immettersi in via Juvarra, è rimasto incastrato paralizzando il traffico. Sul posto sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale che hanno dovuto bloccare completamente la circolazione per aiutare l’autista del bus a completare la manovra. Solo dopo diverso tempo e una serie di complicate acrobazie, il mezzo è riuscito a ripartire riprendendo così il regolare servizio pubblico. Il conducente del furgone giunto sul posto è stato immediatamente sanzionato.