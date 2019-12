Paolo Novello ricoverato in rianimazione al San Giovanni Bosco: quattro le squadre di pompieri intervenute per spegnere il rogo

Le fiamme si sono sviluppate nella notte e per domarle ci sono volute quattro squadre di vigili del fuoco. Nel frattempo, però, un uomo è rimasto intossicato e ora lotta tra la vita e la morte presso l’ospedale San Giovanni Bosco.

Dramma in un appartamento del centro di Torino, non lontano da Palazzo Carignano. Il locale, ubicato in via Bogino, è stato completamente invaso dal fuoco e il suo proprietario, 52enne, è in condizioni molto gravi.

Si tratta di Paolo Novello, manager del ristorante Del Cambio: ha lavorato in tutto il mondo con vari chef del calibro di Marchesi e Cracco. Ha respirato fumi tossici e ora è nel reparto di rianimazione dell’ospedale torinese.

Ancora da chiarire le circostanze che hanno portato al propagarsi del rogo, su cui stanno indagando le forze dell’ordine. Lo stabile è stato dichiarato inagibile. Spavento e agitazione anche nei palazzi circostanti, soprattutto allo sprigionarsi delle prime fiamme.