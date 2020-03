Fuori di sé: ingrana la retromarcia, travolge uno scooter e pretende pure di avere ragione!!

Come se non bastasse, dopo il "fattaccio", il conducente scende dalla vettura e "affronta" il motociclista

Automobilista contro…scooterista nella più classica delle liti per motivi di viabilità. Succede in strada. I due vengono praticamente a contatto e solo per un pelo il motociclista non viene scaraventato a terra. Il giovane allora si ferma, sorpreso per l’accaduto, ma alle sue spalle l’automobilista, evidentemente fuori di sé, ingrana la retromarcia e lo travolge. Infine scende pure dalla macchina e lo affronta pretendendo di avere ragione!!