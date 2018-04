Furbetti al supermarket: tentano di rubare tre bottiglie di liquore. Scoperti, uno viene arrestato l’altro se la dà a gambe

E' successo in via Pinerolo a Torino

Tentano il colpo al supermarket. Uno riesce a scappare, l’altro finisce dritto dritto nella rete della polizia. E’ successo in via Pinerolo a Torino dove un marocchino di 38 anni, spalleggiato da un conoscente, ha tentato di trafugare delle bevande. Arrivati alla cassa, i due hanno messo sul nastro soltanto 4 lattine di birra, e non le tre bottiglie di liquore che entrambi, nel frattempo, avevano nascosto sotto i vestiti nell’evidente tentativo di trafugarle. Bottiglie che gli addetti alla sicurezza avevano invece visto prelevare dagli scaffali e nascondere.

IL MAROCCHINO DOVEVA SCONTARE SEI MESI

Fermati immediatamente dai dipendenti dell’esercizio commerciale, la coppia di ladruncoli mancati ha riconsegnato le bottiglie, e mentre uno degli addetti chiamava la polizia, uno dei due “furbetti”, approfittando della distrazione degli addetti, se l’è data a gambe. Anche il 38enne marocchino ha provato a fuggire ma è stato bloccato e consegnato agli agenti della squadra Volante nel frattempo giunti sul posto. Dagli accertamenti svolti dagli investigatori, è risultato che l’extracomunitario aveva a suo carico un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cuneo, dal quale è emerso che avrebbe dovuto scontare 6 mesi di pena in carcere e pagare un ammenda di mille euro. L’uomo è stato tratto in arresto.