Furbo al mercato ittico: prende un grosso pesce e se lo infila in tasca

Nella celebre scena del film “Miseria e Nobiltà“, Totò si infila in tasca una manciata di spaghetti fumanti!! L’uomo ripreso in questo video, invece, preferisce mettersi in saccoccia un pesce! Di quelli belli grossi anche! Evidentemente è un manovale e lavora al mercato ittico. Chissà, forse è convinto di riuscire a farla franca, nascondendo la “refurtiva” nei pantaloni. Non sa che alle sue spalle c’è una telecamera che lo inchioda!!