Sembra una scena di un film della saga di Transformers, o magari di Terminator: una macchina che, all’improvviso, decide di prendere il controllo della situazione mettendo a rischio l’incolumità degli esseri umani nelle vicinanze.

È proprio quanto accaduto in Giappone nei giorni scorsi. Il furgoncino, per cause ancora da chiarire, parte all’improvviso e i passeggeri fanno appena in tempo a scendere per non finire a mare, mettendo a repentaglio le loro stesse vite.