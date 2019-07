Furgone in fiamme nel garage di casa, donna rimane intossicata

La malcapitata è stata medicata sul posto: non è grave. Rogo spento dai vigili del fuoco

Momenti di paura, nel primo pomeriggio di oggi, a Torino, per un incendio divampato all’interno di un garage ubicato nell’area a ridosso dell’Allianz Stadium. Una donna è rimasta intossicata.

DONNA MEDICATA SUL POSTO

E’ successo in una stradina privata (interna) di strada Altessano 110. L’allarme è scattato poco dopo le 12.30. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco. Con loro anche lo staff del 118, che si è preso cura della malcapitata a scopo precauzionale, visitandola sul posto (non è stato necessario il trasferimento in ospedale).

FURGONE A FUOCO

I pompieri, per entrare nel garage dove si era sprigionato l’incendio, hanno dovuto rompere un lucchetto. Una volta dentro, non è stato difficile avere ragione delle fiamme che avevano avviluppato un furgone pieno di generi alimentari.