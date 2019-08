Furgone sbanda e si ribalta nel fossato, il carico di frutta e verdura finisce in autostrada [LE FOTO]

Carambolesco incidente, questa mattina, sull’autostrada Torino-Monte Bianco, in direzione Aosta. Poco dopo le 7,10, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone carico di frutta è uscito fuori strada e si è ribaltato nel fossato che costeggia la carreggiata dell’A5. E’ accaduto dopo lo svincolo di Volpiano.

FERITO IL CONDUCENTE

Ferito in modo lieve il conducente del veicolo, un cittadino egiziano di 42 anni, residente a Collegno. L’uomo è rimasto incastrato nel veicolo ma è poi riuscito ad uscire da uno dei finestrini ed è stato affidato alle cure del personale del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso.

FRUTTA E ORTAGGI FINISCONO IN AUTOSTRADA

Nel ribaltarsi, comunque, il portellone del furgone si è aperto disperdendo buona parte del carico di frutta e ortaggi sul manto stradale senza comunque intralciare il traffico. Una squadra di tecnici dell’Ativa ha provveduto a ripulire la carreggiata.

INDAGA LA POLSTRADA

Per fortuna non ci sono stati altri veicoli coinvolti nello schianto. Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia stradale di Torino giunta sul posto con i vigili del fuoco.