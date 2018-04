Furia Buffon: “Arbitro senza personalità, al posto del cuore ha bidone d’immondizia”

Il portiere della Juventus si sfoga in tv: "La prossima volta se ne stia in tribuna con moglie e figlia a mangiare le patatine"

Uscire così fa male, con un rigore all’ultimo minuto. Al punto che, una volta tanto, anche la Juventus si mette a parlare di arbitri e a recriminare. Comincia il presidente Agnelli, che invoca il Var anche in Europa – “Il processo di accelerazione va portato avanti in Europa, perché qui si decide chi va avanti e chi no. Collina? La vanità del designatore finisce per andare indirettamente a colpire le squadre italiane, andrebbe cambiato ogni tre anni” – e prosegue Gigi Buffon ai microfoni di Canale 5.

Furioso il portierone bianconero, ancora arrabbiato per il rosso e per il rigore contro. “All’andata non ci venne dato un rigore, stasera l’arbitro ha avuto il cinismo di infrangere il sogno di una squadra. Non so se lo ha fatto per un suo vezzo e per mancanza di personalità, ma un essere umano non può decretare l’uscita di una squadra”.

Non è finita: “Uno così al posto del cuore ha un bidone d’immondizia. Se non puoi stare in campo in una partita simile, te ne stai in tribuna con moglie e figlia a mangiare le patatine. Il Real ha meritato, ma l’arbitro doveva avere la sensibilità per capire il disastro che stava facendo”.