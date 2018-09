Furia Mazzarri: “Oggi non eravamo in campo, ne avrei dovuti cambiare sette o otto”

“Oggi non eravamo in campo, sembravamo un’altra squadra rispetto a quella che nelle prime partite era cresciuta. Ne avrei dovuti cambiare sette o otto…”. E’ infuriato Mazzarri. Il tecnico granata proprio non riesce a mandar giù la sonora sconfitta del suo Torino contro il Napoli. “Meno male che non abbiamo il giorno di riposo – tuona -. I giocatori dovranno spiegarmi uno ad uno. Non voglio attaccarmi alle assenze, a nulla. Si sono fatti errori dappertutto, individuali e non. Loro erano affamati, noi non combattevamo. Anche con l’Inter eravamo partiti male, ma non come oggi. Speriamo sia un episodio”.

“SONO ARRABBIATISSIMO”

“A Bergamo (nel turno infrasettimanale contro l’Atalanta, ndr) dovremmo entrare in campo con tutta un altro piglio. Ad inizio ripresa abbiamo avuto una piccola reazione ma poi ci siamo sciolti come neve al sole…”. Ne ha per tutti Mazzarri: “Sono arrabbiatissimo – ammette – domani ci guarderemo in faccia, ci sarà un defaticante poi i ragazzi staranno con me a guardare la partita. Bisogna fare una grossa riflessione. Infortunati? Alcuni che mi conoscono poco, dicono che mi lamento. Quando pero’ dico le cose giuste, probabilmente la gente non mi ascolta…”.