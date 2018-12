Furia nuovo segretario del Pd piemontese: battuto il renziano Marino

E’ Paolo Furia il nuovo segretario regionale del Pd piemontese. Il giovane ricercatore biellese, espressione della corrente che a livello nazionale sostiene la candidatura di Nicola Zingaretti, è stato eletto dai delegati riuniti nell’assemblea regionale con 199 voti, contro i 133 andati al senatore renziano Mauro Marino, che alle primarie aveva ottenuto il maggior numero di consensi.

L’ASSEMBLEA HA TROVATO L’ACCORDO

L’assemblea, che dopo giorni di tensione ha trovato l’accordo questa mattina, ha votato come vicesegretario l’altra candidata alla segreteria, la cattolica Monica Canalis; presidente è stata invece eletta Franca Biondelli, espressione della corrente di Marino. Eletti in Commissione di garanzia Luca Deri, Andrea Benedino, Isa Crivellari, Franco Ferrara e Lorenzo Gentile.

“TEMEVO PIU’ TENSIONI, ORA VINCERE LE ELEZIONI”

“Temevo più tensioni, invece c’è stata un’assunzione di responsabilità condivisa. Ora dobbiamo pensare agli obiettivi che abbiamo, puntando sugli elementi di unità. L’obiettivo di tutti è vincere alle amministrative, alle regionali e alle europee e io lavorerò per questo, come segretario di tutti e non come un capo area” ha commentato, a caldo, il neo segretario. Tra le priorità, Furia indica l’incontro “con il nostro gruppo regionale e col presidente Chiamparino, da fare subito a gennaio, perché per le regionali le priorità si decidono insieme e vanno condivise con chi sta amministrando oggi la Regione. Loro porteranno quello che è stato fatto, noi le esigenze che ci sono per un Piemonte che riparta”.

LA SODDISFAZIONE DELLA CANALIS

Soddisfatta anche Monica Canalis, secondo la quale “il partito esce rinvigorito e rimotivato da queste primarie il cui esito ci dice che il Pd c’è, non è morto, soprattutto in Piemonte, e ha dato segnali di novità”. Per la Canalis il fatto che oggi la corrente dello sfidante, il senatore renziano Mauro Marino, “abbia espresso il presidente e’ un ottimo segnale, non scontato, avvenuto nell’interesse del partito. Un partito – conclude – che ci giochiamo insieme, non c’è nessuno sull’Aventino”.