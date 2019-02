«Io furioso e innamorato porto in scena l’Ariosto»

Furioso come Orlando, innamorato come Angelica, a volte guerriero, a volte debole, “le donne, i cavalier, l’arme, gli amori, le contese, le audaci imprese”. Tutto e tutti i personaggi di Ludovico Ariosto in un’ora e un quarto di spettacolo. Stefano Accorsi si mette alla prova sul palcoscenico con il monologo che sta facendo il giro dei teatri italiani (fra applausi e sold out), “Giocando con Orlando”, e che approderà all’Alfieri di Torino dall’8 al 10 febbraio prossimi tra gli appuntamenti del “Fiore all’occhiello”. Una vera cavalcata nell’universo dei cavalieri erranti che commuove, diverte, che fa riflettere.

E per la quale la concentrazione deve essere altissima, vero Stefano?

«Esatto – spiega Accorsi durante una pausa – perché questo monologo è appunto una cavalcata, come specifica il regista Marco Baliani, ricca di personaggi e che in questo rispecchia molto la scrittura dell’Ariosto. Si tratta di una grande giostra in cui passo dal dramma, all’epica, al comico, al sentimentale».

La parte più difficile?

«Tutto lo spettacolo, si tratta di un’ora e un quarto in cui sono completamente solo sul palco e interpreto diversi personaggi, anche femminili, cercando di mantenere sempre il giusto equilibrio fra parola, fisicità, scena».

E come si prepara prima di salire sul palco?

«Scaldo voce e gola come fossi un cantante lirico, ripeto il testo per concentrarmi e, per ultima cosa, respiro ed espiro, come diceva la mia insegnante di recitazione, buttando fuori tutto, ci ripeteva: “Non ci dovrebbe essere nient’altro che voi e il pubblico, via tutti i problemi”. E aveva ragione. Inoltre faccio tanto sport».

Cosa in particolare?

«Corro, nuoto, vado in bici. In realtà vorrei preparare il mezzo Ironman di triathlon…».

Chi ama di più fra i personaggi di Ariosto?

«Tutti. Orlando è forte e arriva ad essere estremo, animalesco per l’amore non corrisposto di Angelica. E mi immedesimo molto anche in lei quando si innamora follemente di Rinaldo».

Stefano Accorsi, Torino, “Santa Maradona”. Che ricordi ha di quel film che lanciò Marco Ponti?

«Me lo ricordo come un periodo davvero molto divertente. Sul set ridevamo in continuazione, il film era pieno di battute. La città è stata molto accogliente con noi. Torino è particolare e in quel periodo mi è sembrata ben disposta e delicata verso il cinema».

Come gestisce la sua vita professionale con la gestione dei suoi figli soprattutto (Athena e Orlando, nati dalla relazione con Laetitia Casta, e il piccolo Lorenzo avuto con l’attuale moglie Bianca Vitali)?

«Viaggiando molto, conosco molto bene aeroporti, autostrade, treni etc… sono spesso a Parigi e i miei primi due figli sono spesso a Milano. Sono abituato, in compenso, però, sono riuscito a non andare in scena il lunedì e il martedì per dedicarmi alla famiglia».