Furti in appartamento a Valperga: arrestati tre albanesi [FOTO e VIDEO]

Hanno agito di notte quando i proprietari erano in casa e dormivano. Senza farsi alcun problema sono entrati in due appartamenti di Valperga, ma i carabinieri li hanno intercettati durante un posto di controllo mentre rientravano a Torino e li hanno arrestati.

Ieri mattina all’alba, a Torino, i carabinieri della Compagnia di Venaria, nell’ambito di un servizio contro i furti in tutta la provincia, disposto dal Comando Provinciale, hanno arrestato tre albanesi, tra i 21 e 39 anni, abitanti a Torino, tutti con precedenti penali

La loro auto è stata fermata durante un posto di controllo e il loro atteggiamento ha indotto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti, perquisendoli. In auto è stata trovata diversa refurtiva: delle pistole scacciacani, carte postamat e un orologio di lusso, risultati rubati poco prima a Valperga.

La perquisizione a casa dei tre fermati ha permesso di recuperare 4 Rolex e altri 5 orologi, di varie marche, 2 catenine in oro, 1 porta accendino in argento, decine di portafogli e telefoni cellulari di varie marche e ancora numerosi arnesi da scasso. Si sospetta che abbiano messo a segno molti furti in appartamento e non solo nel Torinese, ma in tutto il Piemonte. L’arresto è avvenuto per furto e ricettazione.