Furti e rapine nei centri commerciali di Torino e Alessandria: 24enne in manette

Arrestato a San Damiano d’Asti un 24enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, che, tra marzo e aprile 2013, mise a segno diversi colpi tra rapine e furti a Torino e Alessandria.

In particolare entrava in azione nei centri commerciali, rubando capi di abbigliamento. Inoltre, nel capoluogo piemontese, depredò con un complice alcune auto parcheggiate in centro dopo averne rotto i finestrini. Y.M., queste le sue iniziali, è stato rintracciato dai carabinieri e portato al carcere di Quarto d’Asti: dovrà scontare in via definitiva la pena residua di un anno e tre mesi di reclusione.