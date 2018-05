Furti e vandali a Borgo San Pietro: arrivano le telecamere e le ronde

Un susseguirsi di piccoli furti, atti vandalici, episodi di piccola criminalità tra corso Roma, via Puccini, via Zara e all’altezza di piazza Bengasi sta mettendo in allarme i cittadini di borgo San Pietro, che chiedono a gran voce la possibilità di implementare i controlli. Anche esponendosi in prima persona.

Il caso è stato segnalato su Facebook da uno dei residenti che, durante una delle scorse notti, s’è visto portare via la macchina. «Un’auto di poco valore, ma che per me che ho tre figli e uno stipendio di 800 euro era indispensabile», lamenta. Poi prosegue: «Quando dico che di notte questa è terra di nessuno, non sto esagerando. Spacciatori, tossici… c’è di tutto e non lo dico solo io, lo sanno tutti. Le denunce alle forze dell’ordine le facciamo, ma anche loro non possono perlustrare palmo a palmo tutto il territorio».

Secondo quella che è la percezione dei cittadini, nell’ultimo mese la situazione si sarebbe fatta ancora più preoccupante, tant’è che alcuni hanno lanciato l’idea di organizzare delle ronde o raccogliere soldi per pagare un servizio di vigilanza privata. Altri, più semplicemente, chiedono una maggiore attenzione da parte del Comune e magari l’installazione di nuove telecamere. E proprio dal consiglio comunale della scorsa settimana è emersa la volontà dell’amministrazione di implementare il capitolo sicurezza.

Oltre 430mila euro euro saranno infatti spesi entro la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo per implementare il Piano di videosorveglianza per tutta la città di Moncalieri, redatto con la polizia locale, che prevede l’installazione di 150 telecamere nei punti sensibili del territorio compreso Borgo San Pietro. A fine aprile, invece, è stata approvata la delibera per l’istituzione di un servizio sperimentale di “controllo del vicinato”. Una rete di collaborazione tra Comune, vigili e carabinieri che permetterà ai cittadini, attraverso canali istituzionali, di segnalare situazioni ambigue e permettere il presto intervento delle forze dell’ordine.