Furti in appartamento e “chiavi bulgare” ultimo modello: tre georgiani beccati a Torino

Due sono stati bloccati in zona Crocetta, il terzo in un alloggio di corso Belgio dove c'era la base del gruppo

Un trio di cittadini georgiani, rispettivamente di 30, 32 e 38 anni, è stato beccato, ieri, a Torino dagli agenti della Squadra Volante con l’accusa di ricettazione. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono entrati in azione in seguito ad una segnalazione pervenuta al 112. Qualcuno, infatti, aveva notato strani movimenti nel quartiere Crocetta da parte di persone che non erano residenti in quel quartiere.

BUSSAVANO AI CITOFONI

In corso Re Umberto (angolo via Cristoforo Colombo), due dei tre georgiani, a bordo di un’auto presa a noleggio, erano stati visti fermarsi più volte a bussare ai vari citofoni della zona, nel palese tentativo di verificare se gli appartamenti fossero vuoti oppure abitati, in quel momento.

NUOVO MODELLO DI CHIAVE BULGARA

Questa prima fase di controllo, come poi scoperto, successivamente dagli investigatori, aveva consentito ai due malviventi di annotarsi le varie posizioni appena monitorate, semplicemente fotografandole con i propri telefoni cellulari. Gli agenti della Volante hanno fermato l’auto con a bordo i due georgiani rinvenendo, al suo interno diversi attrezzi atti allo scasso, tra cui la chiave di un alloggio, 4 cellulari ed un nuovo modello di “chiave bulgara”, molto più tecnologico di quello tradizionale, utilizzato dai ladri per scassinare le porte degli appartamenti.

DENUNCIATI DUE GEORGIANI

In particolare, il conducente della vettura (il 32enne) è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. All’interno delle tasche del complice (il 30enne), invece, sono state trovate diverse calamite circolari di piccole dimensioni, sovente utilizzate sul telaio delle porte d’ingresso delle case, in modo così da farle rimanere aperte e dunque non danneggiate, facilitando, in tal modo, l’accesso. L’uomo aveva anche della colla ed un cacciavite. Anche lui è stato denunciato all’autorità giudiziaria per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

SCOPERTA LA BASE DEL GRUPPO

Attraverso gli accertamenti effettuati sui telefonini cellulari della coppia di ladruncoli, i poliziotti sono risaliti ad un alloggio preso in affitto, lo scorso mese di luglio, in corso Belgio a Torino. La base, in pratica, del gruppo.

BECCATO IL TERZO UOMO

Qui i poliziotti hanno beccato il terzo componente della gang, il 38enne, il quale ha tentato di evitare l’accesso delle forze dell’ordine nel “covo”.

NELLA CAMERA C’ERA UN “TESORO”

All’interno della camera sono stati trovati quasi 6 mila euro in contati, oltre a diverse banconote di valuta estera come dollari, dollari canadesi, sterline e franchi svizzeri; orologi di ingente valore, diversi monili in oro come fedi nuziali, braccialetti, anelli, collane, orecchini, ciondoli, spille, gemelli, placche in oro e argento, monete da collezione, penne stilografiche, un set di argenteria e tantissimi altri oggetti di provenienza furtiva, oltre a diversi attrezzi atti allo scasso e da lavoro, grimaldelli, chiavi alterate, bilancini di precisione. Complessivamente sono 227 i pezzi rinvenuti all’interno dell’alloggio e posti sotto sequestro.