La banda entrava in azione in occasione dei grandi eventi in città

Importante operazione dei carabinieri di Venaria in occasione della partita di Champions League tra Juventus e Young Boys all’Allianz Stadium. E’ stata infatti smantellata una banda specializzata in furti sulle auto in concomitanza di grandi eventi e, in particolare, di partite di calcio.

Tre le persone arrestate: una donna di 33 anni e un uomo di 31 anni, entrambi italiani, e un 37enne della Costa d’Avorio. I malviventi sono stati sorpresi in corso Vercelli, mentre ripulivano una Mercedes di un tifoso della squadra svizzera.

I tre avevano rotto il vetro del finestrino e preso due giubbotti, 155 franchi svizzeri e 35 euro: quando sono stati fermati dai militari, avevano ancora la refurtiva, oltre al kit per aprire le auto.

Gli inquirenti non escludono che la banda sia responsabile di altri furti commessi precedentemente nella zona dello Stadium.