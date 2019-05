Furto in appartamento in zona Lingotto, arrestati quattro nomadi [FOTO]

Quattro persone sono state arrestate dagli agenti di polizia della squadra volante per un furto in atto in un appartamento in zona Lingotto, a Torino. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio e ha visto coinvolti quattro soggetti nomadi, fuggiti a bordo di una Fiat Stilo di colore verde acqua.

La vettura è stata notata dagli agenti della squadra volante mentre si immetteva a tutta velocità in via Cuneo ed è stata raggiunta e fermata in corso Vercelli. Nonostante una ferma resistenza, i quattro malfattori – tutti rom domiciliati nel campo nomadi di strada della Berlia e di età compresa tra 20 e 43 anni – sono stati arrestati.

La successiva perquisizione nell’auto e sui fermati ha consentito di recuperare un pregiato servizio di porcellana da 39 pezzi, un orologio di color bianco Baume e Mercier, un braccialetto in oro con perline color corallo, un orecchino pendente con cuoricino in oro giallo e un orologio marca Nautica. Altri oggetti in oro e monili venivano invece riconosciuti dai legittimi proprietari che avevano sporto denuncia per il furto subito, e a loro subito riconsegnati.

I quattro, con a carico numerosi precedenti di polizia, sono stati tutti arrestati per furto aggravato in concorso fra loro e denunciati per ricettazione; a carico di uno, di 39 anni, che aveva mostrato in fase di identificazione una patente di guida croata falsificata, è emerso sotto il vero nome anche un ordine di carcerazione. Il 39enne è stato quindi denunciato per false dichiarazioni sull’identità personale e possesso di documenti di identificazioni falsi.