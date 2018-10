Furto a casa di Pininfarina. Preso il capo della banda

Argenteria, gioielli, posate ma anche oggetti tecnologici come tablet, macchine fotografiche o personal computer. Tutti oggetti facili da trasportare, prediletti dal capo di una banda di ladri che pochi giorni fa aveva rubato diversi oggetti preziosi anche nella villa della famiglia Pininfarina, a Revigliasco, sulla collina al confine tra Moncalieri e Torino.

L’uomo, un 42enne di origine romena, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Moncalieri mentre la refurtiva è stata recuperata e proprio questa ha permesso di incastrare il ladro. La banda infatti aveva “dimenticato” nella villa una delle posate in argento ed è bastato confrontarla con quelle ritrovate dai militari per avere la prova che si trattava proprio del servizio rubato ai Pininfarina. Il 42enne è stato trovato in un appartamento di Moncalieri, nella zona di borgata Vittoria. Una comoda base da cui partire per perpetrare i furti nella zona collinare della città. Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari, sono almeno due i colpi accertati portati a termine dalla banda. I “pendolari del furto”, così come sono stati ribattezzati dalle stesse forze dell’ordine, sono personaggi che vivono nell’ombra. Arrivano in Italia e mettono a segno una serie di furti privilegiando un tipo di refurtiva non particolarmente ingombrante e che si possa trasportare comodamente in borse o zaini, per poi volatilizzarsi. Per questo motivo sono soliti prendere di mira complessi abitativi di un certo livello, in modo da poter mettere sicuramente le mani su oggetti di un certo valore, facilmente spendibili sul mercato. Arrestata la punta di diamante dell’organizzazione, ora i carabinieri proseguiranno le indagini alla ricerca dei suoi complici, anche perché non è escluso che la banda capeggiata dal 42enne possa essere la responsabile di una serie di altri furti avvenuti nell’ultimo periodo nella zona sud di Torino, sempre in abitazioni nella fascia collinare e pre-collinare.