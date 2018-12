Furto in centro a Torino: svaligiata l’abitazione del calciatore Rincon

Portati via gioielli, orologi e premi per un bottino di diecimila euro

Ammonta a diecimila euro il bottino del furto nell’abitazione di Tomas Rincon, centrocampista del Torino e capitano del Venezuela. Il colpo domenica sera nel pieno centro del capoluogo piemontese. Ignoti si sono intrufolati nell’appartamento del giocatore in via Della Rocca e hanno portato via gioielli, orologi e premi. Dopo aver scoperto il furto, Rincon si è presentato in Questura per presentare denuncia.

AGENTI AL LAVORO

La polizia che indaga sul caso, sta esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e sta cercando testimoni. La scorsa estate, sempre in via Della Rocca, i ladri avevano svaligiato l’alloggio di un noto manager torinese, in vacanza con la moglie, portando via un bottino di oltre duecento mila euro.