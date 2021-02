Furto in cooperativa sociale, denunciato 18enne di Cuorgnè

In casa aveva ancora del materiale sottratto in occasione di un furto avvenuto nei mesi scorsi. I carabinieri della stazione di Cuorgnè hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 18enne del luogo.

In particolare le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno consentito di riconoscere il giovane come uno degli autori del furto avvenuto il 10 novembre scorso nella locale cooperativa sociale “Andirivieni”, in cui fu asportato vario materiale elettronico.

A seguito della perquisizione domiciliare effettuata su delega dell’Autorità Giudiziaria di Ivrea, nell’abitazione del ragazzo sono stati recuperati un telefono cellulare e un monitor che furono rubati nei locali della cooperativa.