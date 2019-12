Amara sorpresa per la malcapitata vittima: la precisione del ladro è chirurgica

Ci vuole un’abilità particolare, quasi sopraffina, anche nel compiere un atto spregevole e vigliacco come un furto. La testimonianza è contenuta in questo video, in cui a un malcapitato viene sottratto il tablet…al volo.

Le telecamere, infatti, immortalano il ladro mentre sopraggiunge a bordo della sua moto. Il centauro allunga la mano e, con precisione chirurgica, s’impossessa del dispositivo elettronico.