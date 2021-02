Furto con destrezza: banda di peruviani ruba borsa ad una donna, arrestati in 4

I quattro si sono dati alla fuga in auto ma sono stati rintracciati poco dopo. In auto anche soldi in contanti e altri oggetti rubati

Gli agenti di Polizia hanno sgominato una banda di malviventi peruviani a Torino dopo una serie di furti ai danni di passanti in città, l’ultimo di questi giovedì pomeriggio ai danni di una donna.

L’EPISODIO

E’ accaduto intorno alle 17.30. Uno dei malviventi si è avvicinato alla vittima dopo che questa era salita in auto e le fa cenno di aver perso qualcosa in strada. Aprendo lo sportello la donna vede delle monete per terra e, pensando che le appartenessero, scende dall’auto: a quel punto l’uomo entra in azione. Fa il giro del veicolo, apre lo sportello lato passeggero e si impossessa della borsa della proprietaria dell’auto. La vittima si rende conto del furto subito e vede l’uomo che si allontana correndo e nascondendo il maltolto sotto il giubbotto. Scatta un breve inseguimento, con il ladro che poi sale su un’auto che lo attende con il motore acceso per darsi alla fuga.

L’INSEGUIMENTO E L’ARRESTO

La donna, vittima del furto, è lesta però a prendere il numero di targa del veicolo. Una decina di minuti dopo, una volante intercetta l’auto in corso Trapani via Frejus, fermandola, poco dopo, in via Bardonecchia. A bordo dell’auto ci sono quattro cittadini peruviani di età compresa tra i 20 e i 32 anni, tre uomini e una donna. All’interno dell’abitacolo lato passeggero, gli agenti ritrovano la borsa rubata. Uno degli occupanti viene trovato in possesso di 400 euro in contanti, mentre altri due di una trentina di euro in monete, verosimilmente utilizzate per raggiare le vittime con lo stesso metodo utilizzato con la donna poco prima derubata. Tutti gli occupanti dell’auto vengono arrestati per furto con destrezza in concorso.

Nel corso di una successiva perquisizione, effettuata grazie alle indicazioni di un navigatore ancora attivo e al fatto che due delle quattro persone fossero state precedentemente controllate proprio all’indirizzo indicato sul navigatore, gli agenti rivengono numerose borse, pochette e porta documenti griffati, oltre ad alcuni smartphone, computer portatili e preziosi (orologi e orecchini). Contestualmente, vengono anche rinvenuti quasi 2000 euro in denaro contante.