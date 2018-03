Colpo in via Revel a Torino

Ladri in azione nella notte nella scuola media Meucci di via Revel, in pieno centro a Torino. I malviventi hanno forzato una porta finestra e hanno portato via alcuni computer. A dare l’allarme, questa mattina, il personale scolastico che ha chiamato la polizia.

LA POLIZIA SUL POSTO

Sul posto per le indagini del caso sono giunti gli agenti del commissariato Centro. La scuola è rimasta chiusa.